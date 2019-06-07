В ночь на 7 июня в Москве сотрудники полиции застрелили мужчину, пытавшегося сбежать из ОВД во время допроса.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД. Уточняется, что полицейские остановили в Соболевском проезде автомобиль Volkswagen, водитель которого нарушал ПДД. Находившийся за рулем мужчина выглядел пьяным, поэтому его забрали в отдел полиции.

В ОВД задержанный рассказал, что находится в розыске правоохранительными органами Республики Узбекистан. «В процессе беседы с сотрудниками полиции мужчина выпрыгнул из окна первого этажа и попытался скрыться. Сотрудник полиции настиг задержанного, однако тот оказал активное физическое сопротивление и пытался завладеть табельным оружием», — рассказали в пресс-службе полиции.

Там добавили, что полицейский, пытаясь остановить мужчину, причинил ему огнестрельное ранение, от которого задержанный скончался.

По факту произошедшего будет проведена проверка.