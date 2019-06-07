Спасатели вытащили из Терлецкого пруда пьяного мужчину

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался переплыть Терлецкий пруд в ВАО Москвы и начал тонуть.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по чрезвычайным обстоятельствам.

«В 11:49 [7 июня] спасатели московской городской поисково спасательной службы на водных объектах подняли с поверхности воды мужчину, который тонул в Терлецком пруду. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался переплыть Терлецкий пруд, отплыл от берега примерно на 40 метров и потерял силы», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что мужчина находится на станции спасателей, он ожидает прибытия бригады скорой помощи и полицию.