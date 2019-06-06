Против трех участковых в Элисте завели уголовное дело по факту убийства женщины.

Об этом сообщает в четверг, 6 июня, СУ СКР по Калмыкии. Следствие полагает, что 30 мая между женщиной и одним из полицейских произошел конфликт. В результате он ее задушил, а двое коллег участкового помогли ему вывезти тело и спрятать его в бетонированной трубе за городом.

Двое подозреваемых задержаны, третий в розыске. Местные СМИ уточняют, что речь идет об убийстве 65-летней местной жительницы.

ДОПОЛНЕНИЕ

В 13:33 6 июня в адрес редакции Sobesednik.ru поступил из УОС МВД России комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк:

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и подразделения собственной безопасности МВД по Республике Калмыкия тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено возле автодороги.

Также оперативной группой была получена информация о возможной причастности к совершению тяжкого преступления в отношении потерпевшей троих участковых уполномоченных Управления МВД России по городу Элисте. В настоящее время нашими сотрудниками двое из них задержаны и доставлены в следственные органы. Приняты меры к розыску и задержанию третьего.

По решению руководства МВД России в регионе работают представители Главного управления собственной безопасности ведомства, которые оказывают практическую помощь коллегам из МВД по Республике Калмыкия.

Задержанные уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, по итогам служебной проверки, лишились своих должностей ряд руководителей республиканского МВД и еще трое – привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».