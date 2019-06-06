Министра лесного комплекса Иркутской области задержали в Шереметьево

Сергей Шеверда, министр лесного комплекса Иркутской области, был задержан в аэропорту «Шереметьево» по уголовному делу.

Об этом сообщает Следственный комитет по региону в четверг, 6 июня. Отмечается, что задержание министра связано с уголовным делом о превышении должностных полномочий.

«Задержание министра проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь"», — добавили в ведомстве.