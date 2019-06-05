Экстренные службы рассказали о новой волне сообщений об угрозах взрыва в столичных учреждениях.
Как передает «Интерфакс», в среду, 5 июня, анонимы вновь начали массово сообщать о якобы заложенных взрывных устройствах на объектах Москвы.
«На данный момент поступили сообщения о примерно 50 объектах, везде проходит угроза взрыва, информация проверяется», — рассказал источник агентства в экстренных службах, добавив, что подобные звонки продолжают поступать.
Отмечается, что среди «заминированных» объектов оказались здание Госдумы, торговый центр «Охотный ряд» и два отеля в центре столицы.
При этом источник подчеркнул, что большая часть из сигналов уже не подтвердилась.