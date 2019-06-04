Один из участников протеста против строительства храма в Екатеринбурге стал подозреваемым в уголовном деле.

Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Алексей Бушмаков. Он уточнил, что уголовное дело заведено следственным отделом по Верх-Исетскому району СУ СК по Свердловской области по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Подозреваемым по делу стал участник протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы Станислав Мельниченко.

В пресс-службе СК отказались комментировать уголовное дело. Отмечается, что ранее Мельниченко был оштрафован на 12 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге.