Директора торгового центра застрелили в Подмосковье

Во вторник, 4 июня, директора торгового центра в Солнечногорском районе в Подмосковье застрелил неизвестный.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление СК по Московской области. Уточняется, что убийство произошло в поселке Поворова.

«Неизвестный произвел не менее трех выстрелов из пистолета в директора местного торгового центра, когда последний заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте», — рассказала агентству старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии уточняются.