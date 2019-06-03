Неизвестный мужчина напал на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска с топором после отказа в консультации мэра.

Как передает местное издание Sakh.com, инцидент произошел в четвертом часу вечера по местному времени, когда неизвестный мужчина пришел в здание городской мэрии и потребовал пустить его на консультацию к градоначальнику, однако получил отказ, поскольку не был записан заранее.

После этого злоумышленник достал тесак и топор и трижды ударил случайного сотрудника мэрии, входившего в здание. В настоящее время пострадавший госпитализирован и находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным ресурса Astv.ru, нападавшим оказался 31-летний житель Томари. После нападения на сотрудника мэрии его задержали полицейские. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.