Мужчина выпал из автобуса, повредил голову и потерял сознание на проспекте Генерала Алексеева в Зеленограде.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел утром в понедельник, 3 июня, когда пассажир одного из автобусов в Зеленограде выпал из него на ходу.

«По предварительным данным, на проспекте Генерала Алексеева мужчина выпал из пассажирского автобуса. У гражданина разбита голова, он находится в бессознательном состоянии», — сообщили изданию в правоохранительных органах.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и медики. Обстоятельства случившегося выясняются.