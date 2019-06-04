Взрывы на заводе в Дзержинске: бомбы или динамит?

В первый день лета в Дзержинске произошла серия мощных взрывов на оборонном заводе. Погибших нет, но пострадавших больше сотни с ранениями разной тяжести.

Три мощных взрыва прогремели 1 июня на заводе ГосНИИ «Кристалл». Сначала возникла путаница: говорили о ЧП на заводе имени Я. М. Свердлова. Оба – крупные оборонные предприятия, которые занимаются производством взрывчатых веществ и входят в госкорпорацию «Ростех».

Взрывы были настолько сильные, что взрывной волной были повреждены соседние здания, во многих выбило стекла, задело 70 детсадов и 31 школу. К счастью, был выходной и обошлось без человеческих жертв. В понедельник экстренные службы сообщали о 116 пострадавших, 17 человек попали в больницу. Паника в городе была большая, но все слухи о разбросанных по Дзержинску минах, радиационном заражении, погибших и теракте не подтвердились.

Последствия на «Кристалле» ликвидировали 400 спасателей и 50 единиц техники. Телеграм-каналы пишут, что взорвалось несколько мощнейших авиабомб ФАБ-500 – тех самых, которыми Россия бомбила Сирию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Это не первое ЧП на дзержинских оборонных предприятиях. Летом 2018 года взрыв на заводе имени Я. М. Свердлова унес жизни пятерых сотрудников. Уже тогда им руководил Вадим Рыбин – сын Евгения Рыбина, который давал показания по «делу ЮКОСа». По слухам, Рыбин-младший получил должность в знак благодарности его отцу. В 2018 году тоже возбудили уголовное дело, но, видимо, Рыбиным удалось замять скандал и остаться у руля. «Собеседник» будет следить за развитием событий.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №20-2019 под заголовком «Бомбы или динамит?».