От взрывов в Дзержинске пострадали 89 человек и сотня детсадов и школ

1 июня произошел ряд взрывов и пожар на заводе по производству взрывчатки в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав, к врачам обратились 89 жителей города, из них 44 сотрудника «Ростеха» «ГосНИИ "Кристалл"».

Площадь пожара на самом заводе составила 800 кв. метров, стекла и двери выбило в 185 домах, в том числе в 70 детсадах и 31 школе. Местные власти сообщают, что завтра население будет оповещено о плане восстановительных работ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».