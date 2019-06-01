Четыре вагона поезда, следовавшего во Владивосток, сошли с рельсов

Четыре вагона пассажирского поезда сообщением Новосибирск — Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу железной дороги. «В 05:38 по Москве произошел сход четырех вагонов пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск — Владивосток. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Причина произошедшего устанавливается, в результате инцидента нарушен габарит соседнего пути. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.