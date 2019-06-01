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12 человек погибли и шесть пострадали при стрельбе в Вирджинии

Происшествия
10:40, 01 июня 2019

В здании муниципалитета в американском штате Вирджиния в ночь на 1 июня произошла стрельба, 12 человек погибли.

Об этом сообщает CNN. По данным канала, стрельбу открыл 40-летний ДеУэйн Крэддок, работавший инженером в местном департаменте ЖКХ. 

Полиция утверждает, что Крэдддок «стрелял без разбора» из винтовки и полуавтоматического пистолета. Полиция ликвидировала стрелка, его мотивы выясняются.

12 человек в результате стрельбы погибли. Шестеро, включая сотрудников полиции, пострадали. Четверо из них были госпитализированы.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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