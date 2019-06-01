12 человек погибли и шесть пострадали при стрельбе в Вирджинии

В здании муниципалитета в американском штате Вирджиния в ночь на 1 июня произошла стрельба, 12 человек погибли.

Об этом сообщает CNN. По данным канала, стрельбу открыл 40-летний ДеУэйн Крэддок, работавший инженером в местном департаменте ЖКХ.

Полиция утверждает, что Крэдддок «стрелял без разбора» из винтовки и полуавтоматического пистолета. Полиция ликвидировала стрелка, его мотивы выясняются.

12 человек в результате стрельбы погибли. Шестеро, включая сотрудников полиции, пострадали. Четверо из них были госпитализированы.

Обстоятельства трагедии выясняются.