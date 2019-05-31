СК выясняет обстоятельства гибели 62-летнего мужчины, тело которого нашли в лесу в Одинцовском районе.

Как передает агентство городских новостей «Москва», тело пожилого мужчины обнаружили в лесном массиве в деревне Крутицы под Москвой в четверг, 30 мая.

Доследственная проверка показала, что пенсионер скончался от перелома шейных позвонков. Предполагается, что мужчина полез на дерево и по собственной неосторожности упал с высоты трех метров.

В настоящее время следователи проводят необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.