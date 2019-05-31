Противников мусорного полигона на станции Шиес задержали после драки

Четырех активистов, протестующих против строительства свалки на станции Шиес в Архангельской области, задержала полиция.

Об этом сообщает «МБХ-медиа» со ссылкой на одного из активистов. По данным портала, активист Андрей Христофоров, известный под псевдонимом Древарх Просветленный, утром в пятницу, 31 мая, облил охранников стройки мочой из водяного пистолета. Сотрудники ЧОП попытались его задержать, а активисты стали защищать Хритофорова. В итоге произошла драка.

«Задержали четырех человек. По-моему, одному из полицейских во время стычки оторвали погон, поэтому им видимо будут вменять сопротивление полиции», — сказал собеседник портала.

При этом отмечается, что самого Христофорова не задержали.