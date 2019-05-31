Один человек погиб и один пострадал в результате наезда поезда в районе Семеновской набережной в центре столицы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел в пятницу, 31 мая, в Басманном районе ЦАО: поезд сбил двоих человек, в результате чего один из них скончался.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, проводится проверка.

Об аналогичном случае, произошедшем уже на востоке Москвы, 31 мая сообщает также «Интерфакс». По данным агенства, электричка задела троих человек, переходивших пути в неположенном месте рядом со станцией «Электрозаводская».

«Электропоезд в 08:15 задел трех человек, переходивших пути. В результате инцидента один человек погиб, двое госпитализированы», — рассказал источник, добавив, что происшествие привело к задержке поездов на Казанском направлении МЖД.