Двоих госпитализировали после ДТП с КамАЗом под Воронежем

В Воронежской области в пятницу, 31 мая, микроавтобус столкнулся с КамАЗом. Двое пострадали.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД. Уточняется, что авария произошла в 12:00 по Москве на 774-км трассы М4 «Дон».

«Водитель Mercedes-Benz Viano, двигаясь в сторону города Ростов-на-Дону, допустил столкновение с впереди двигающимся в попутном направлении автомобилем КамАЗ под управлением 59-летнего жителя Ростовской области», — сообщили в ведомстве.

В результате водитель Mercedes и его пассажир были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.