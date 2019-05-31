Человека застрелили при задержании мужчины с ножом в Братиславе

В пятницу, 31 мая, полиция задержала в центре Братиславы агрессивного мужчину с ножом.

О задержании сообщает полиция Словении. Уточняется, что задержание произошло на Обходной улице.

Издание Bratislava24 со ссылкой на очевидцев пишет, что полиция открыла огонь, чтобы задержать мужчину. Кроме того, сообщается о двух раненых, лежащих на земле.

«Один человек был застрелен, мы выясняем подробности», — рассказала пресс-секретарь столичной администрации Вероника Сламкова.

Движение на улице частично перекрыто.