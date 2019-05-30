Неизвестные обстреляли ТЦ «Ладья» в Щелкове и припаркованный у него автомобиль и скрылись с места преступления.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел днем в четверг, 30 мая, у торогового центра «Ладья» в городе Щелково Московской области.

Отмечается, что неизвестные на автомобиле синего цвета, за рулем которого находился мужчина в камуфляжной одежде, обстреляли здание ТЦ и стоявшую рядом машину, после чего скрылись.

В настоящее время сотрудники МВД пытаются установить местонахождение подозреваемых.