Минздрав Чувашии проводит служебное расследование по факту смерти школьницы во время ЕГЭ по математике.

Как говорится на сайте регионального Минздрава, инцидент произошел на территории средней общеобразовательной школы №38 в Чебоксарах 29 мая — в день сдачи Единого государственного экзамена по математике.

Отмечается, что одной из учениц, писавших экзамен, стало плохо в классе. Девочке была оказана экстренная помощь силами медработников, обеспечивающих ЕГЭ, и двух бригад «скорой», однако ученицу спасти не удалось.

По данным медиков, у погибшей был врожденный порок сердца. Минздрав Чувашии инициировал служебное расследование.

ЕГЭ и другие образовательные проверки бывает сопряжен в том числе со стрессовыми ситуациями. Ранее Sobesednik.ru публиковал советы психолога о том, как помочь родителям и детям справиться со стрессом во время экзаменов.