Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из торгового центра на северо-западе столицы из-за угрозы теракта.

Как передает агентство городских новостей «Москва», во вторник, 28 мая, в столичные правоохранительные органы позвонил неизвестный мужчина и заявил о желании совершить теракт в ТЦ «Щука» на Щукинской улице в СЗАО.

«Я хочу совершить теракт, рядом со мной сидит урод, который не верит», — приводит портал сообщение анонима.

В связи с этим из торгового центра были оперативно эвакуированы 1,5 тысячи человек, среди которых работники и посетители.

Сотрудники экстренных служб проверяют здание.