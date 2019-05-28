В городе Вольск Саратовской области школьник попытался поджечь двери школы и напал на ученицу с топором.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на ифнормированный источник, инцидент произошел утром во вторник, 28 мая, когда ученик седьмого класса одной из школ города Вольск под Саратовом нанес 12-летней ученице удар топором по голове.

Отмечается, что в настоящее время девочка госпитализирована в состоянии средней тяжести. Кроме того, из Саратова в Вольск направляется бригада санавиации с опытными нейрохирургами, которые перевезут ребенка в одну из больниц областного центра.

Сам нападавшим, по данным агентства, сбежал.

Согласно информации местного издания «Четвертая власть», перед нападением на ученицу семиклассник также попытался устроить в школе поджог: подросток принес с собой бутылки с зажигательной смесью и бросил их в двери школы.