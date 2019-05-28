Одна школьница скончалась и 15 ранены в результате нападения в Японии

В японском городе Кавасаки неизвестный напал на школьниц младших классов и их родителей. Двое человек погибли.

Как пишут японские СМИ, трагедия произошла в 7:45 утра вторника (1:45 по Москве) возле станции Ноборито в городе Кавасаки. В результате нападения неизвестного с ножом пострадали 18 человек, 15 из них — школьницы младших классов, от 6 до 7 лет. Двое человек — школьница и 30-летний мужчина, предположительно отец одной из учащихся, — погибли.

Нападавший был задержан, но скончался в результате полученных ранений. На месте происшествия были обнаружены два ножа. Обстоятельства произошедшего выясняются.