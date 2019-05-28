Семиклассник, ударивший 12-летнюю ученицу топором по голове, записал видеообращение перед нападением на школу.

Ранее Sobesednik.ru писал о нападении семиклассника с топором на ученицу одной из школ города Вольск в Саратовской области. После полученной травмы головы школьницу госпитализировали, а подросток был задержан правоохранителями. Выяснилось, что злоумышленник наблюдался у психиатра.

Как передает «Интерфакс», перед нападением на школу подросток записал видеообращение к подспичикам, в котором он заявил, что ему «очень страшно, но это надо сделать».

Кроме того, агентство отмечает, что школьник писал в соцсетях о желании прославиться и в своих постах часто упоминал «керченского стрелка» Владислава Рослякова, с которого якобы брал пример.

Напомним, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября прошлого года устроил расправу над своими сверстниками и педагогами, расстреляв два десятка человек и ранив больше 70.