Правоохранители задержали 15-летнего подростка, ударившего школьницу топором в Саратовской области.

Ранее Sobesednik.ru писал о нападении семиклассника с топором на 12-летнюю девочку в одной из школ города Вольск в Саратовской области. После полученной травмы головы школьницу госпитализировали, а нападавший скрылся.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время школьник задержан.

По словам вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова, до нападения на школу подросток наблюдался у психиатра.