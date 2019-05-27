В Ставрополе местный житель ранил ножом четверых сотрудников редакции газеты «Родина».

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, четверо работников газеты «Родина» получили ранения в результате нападения мужчины с ножом.

По словам главы региона, этот «возмутительный, вопиющий инцидент» находится у него на особом контроле.

«Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними [пострадавшими] работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Владимиров в одной из социальных сетей.

Согласно данным телеграм-канала Baza, на который также ссылается издание, нападавшим оказался местный житель Константин Сиднев, решивший убить редактора газеты «Родина» из-за отказа печатать его материал.

«Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора», — уточнил депутат краевого парламента Ставрополья Виктор Лозовой в беседе с «Интерфаксом».