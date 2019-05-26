В Санкт-Петербурге задержали несовершеннолетнего активиста движения «Весна».

Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Дождь» со ссылкой на телеграм-канал движения. Уточняется, что активист был задержан при выходе из офиса организации, когда он собирался домой.

Сначала подростку заявили, что его задержали из-за информации в книге учета сообщений о преступлениях, а после — из-за того, что он якобы громко ругался матом на улице.

Сейчас активист находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, оттуда его должна забрать мать. Предполагается, что ему могут вменить мелкое хулиганство.