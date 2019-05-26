Утром в воскресенье, 26 мая, в Мещанском районе столицы автомобиль Skoda Octavia наехал на препятствие.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города. Уточняется, что авария произошла неподалеку от Суворовской площади.

«В момент ДТП в автомобиле находились шесть человек — трое смогли выбраться из легковушки самостоятельно, еще троих деблокировали сотрудники МЧС. В результате аварии погиб один человек, двое пострадали», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте аварии работают экстренные службы, оказывающие помощь раненным.