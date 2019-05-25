Легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта и сбил людей в субботу, 25 мая, в Нижнем Новгороде.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МВД, инцидент произошел около 08:20 мск на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Нижнем Новогороде, когда водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в остановку.

В результате ДТП женщина 1952 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, еще пятеро граждан обратились за медицинской помощью.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.