Два человека погибли в результате возгорания в квартире жилого дома в Сумском проезде на юге столицы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщение о возгорании в квартире жилого дома в Северном Чертанове поступило к спасателям в 12:40 в субботу, 25 мая.

Приехавшие на вызов пожарные ликвидировали огонь на площади 10 квадратных метров, однако двух человек, находившихся в квартире в момент пожара, спасти не удалось.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.