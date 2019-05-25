23 сотрудника МЧС и девять единиц техники были привлечены к тушению пожара в севастопольском дельфинарии.

Как передает Znak.com, сигнал о возгорании крыши здания на набережной Корнилова в Севастополе поступил к спасателям утром в субботу, 25 мая.

Отмечается, что из-за опасности перебрасывания огня на местный дельфинарий пожарные приняли решение эвакуировать двух дельфинов в безопасный водоем.

В результате тушения возгорания никто из людей и животных не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 23 сотрудника МЧС и девять единиц техники.