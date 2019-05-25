Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения четырех автомобилей на Ленинградском шоссе.

Как передает агентство городских новостей «Москва», смертельное ДТП произошло утром в субботу, 25 мая, на 47 километре Ленинградского шоссе в Подмосковье, где между собой столкнулись двигавшиеся в попутном направлении два грузовика и два легковых автомобиля

В результате аварии погибли три человека, один получил травмы. В настоящее время на месте происшествия сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

В МЧС добавили, что в качестве основной версии случившегося пока рассматривается нарушение правил дорожного движения.

«В результате ДТП движение на дороге не затруднено. Возгорания не последовало, разлива топлива нет. Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 23 человека, из них от МЧС: одна единица техники, три человека», — рассказали спасатели.