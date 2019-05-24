Командиру пролетавшего над Уралом самолета SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением, инцидент произошел в четверг, 23 мая, во второй половине дня с самолетом Superjet, направлявшимся из Нового Уренгоя в Уфу.

Отмечается, что командир воздушного судна во время полета сообщил диспетчерам, что у SSJ-100 отказала система предупреждения столкновений. В связи с этим экипажу порекомендовали снизиться и продолжить полет на минимальном подходящем безопасном эшелоне.

По данным агентства, борт удалось благополучно посадить в Уфе. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Напомним, расследование показало, что недостатки конструкции самолета Sukhoi Superjet 100 могли стать причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая, которая унесла жизни 41 человека.