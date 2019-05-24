Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой в Волгограде

В пятницу, 24 мая, в Волгограде легковой автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с маршрутным такси.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Уточняется, что ДТП произошло в Центральном районе Волгограда: легковушка врезалась в маршрутку, которая после этого врезалась в ограждение.

«В маршрутном такси находились 10 пассажиров, пять из них обратились за медицинской помощью, также за медицинской помощью обратились двое пассажиров иномарки», — рассказали в ведомстве. Там отметили, что детей среди пассажиров нет.