Автомобиль Lexus LX 450 d стоимостью 3,5 млн рублей угнали в столичном районе Хорошево-Мневники.

Как передает агентство гродских новостей «Москва», о пропаже дорогостоящей машины на улице Мневники на северо-западе столицы в полицию 23 мая сообщил водитель фирмы.

Отмечается, что речь идет о принадлежавшем организации автомобиле Lexus LX 450 d, стоимость которого оценивается в 3,5 млн рублей.

В связи с произошедшим полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере и выясняет обстоятельства совершенного преступления.