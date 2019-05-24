Подтвердивший техническую неисправность застрявшего на «серой» ветке состава завод «Метровагонмаш» будет оштрафован.

Ранее в четверг, 23 мая, в туннеле Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки застряли три поезда.

Как передает пресс-служба Московского метрополитена, движение на «серой» ветке удалось восстановить в течение 35 минут.

Завод-изготовитель поездов для столичной подземки «Метровагонмаш» подтвердил наличие неисправности у одного из составов, что и стало причиной сбоя. Отмечается, что производитель будет оштрафован на 1,5 млн рублей.

«В соответствии с контрактом ему будут зачислены штрафы, размер которых около 1,5 млн руб. Завод-изготовитель — "Метровагонмаш" — уже подтвердил техническую неисправность состава», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, данный случай является уже вторым крупным техническим сбоем в московском метро за неделю: первый инцидент произошел вечером 21 мая, когда из-за проблем с подачей напряжения в тоннеле Солнцевской и Большой кольцевой линий застряли более тысячи пассажиров.