Самолету, следовавшему из Москвы в Симферополь, пришлось вернуться в Домодедово из-за дебоша на борту.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел вечером в четверг, 23 мая, когда пассажир рейса Москва — Симферополь после вылета лайнера начал оскорблять и избивать супругу, а после набросился и на вступившихся за нее соседей по салону.

Отмечается, что бортпроводники совместно с другими пассажирами связали дебошира, а командир воздушного судна принял решение вернуться в Домодедово. Однако перед посадкой связанный мужчина начал жаловаться на резкое ухудшение самочувствия.

«Экипаж запросил у диспетчеров "скорую помощь" на летное поле. Мужчину незамедлительно госпитализировали. Однако по дороге в больницу он скончался», — сообщает информированный источник.

По данным агентства, по факту гибели авиапассажира следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.