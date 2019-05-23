Сумку с деньгами и документами украли у женщины на столичном кладбище

На Калитниковском кладбище в Москве у женщины украли оставленную на могиле сумку с деньгами и документами.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД. Уточняется, что инцидент произошел 22 мая. В полицию обратилась женщина 1942 года рождения, которая рассказала, что пришла на кладбище вместе со своим знакомым, чтобы помочь ему убрать могилу.

«Через несколько часов она пошла помыть руки, а когда вернулась к захоронению, обнаружила, что пропала ее сумка, в которой находились 9 тысяч рублей, паспорт и социальная карта», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка.