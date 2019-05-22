Столичные полицейские задержали злоумышленника, который угрожал взорвать бомбу в кафе в Новой Москве.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел в одном из кафе на улице Бориса Пастернака в ТиНАО, когда неизвестный мужчина сообщил, что у него в сумке имеется большое количество взрывчатого вещества, которое он намерен привести в действие.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции задержали злоумышленника, которым оказался 40-летний житель Подмосковья. Взровного устройства при нем найдено не было.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.