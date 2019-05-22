Активистку «Ассоциации народного сопротивления» (АНС) Лилию Осипову задержали в Москве.

Об этом «ОВД-Инфо» рассказал пресс-секретарь АНС Никита Зайцев. По его словам, Осипова была задержана, когда возвращалась домой. После этого связаться с ней не удалось.

Активистка задержана за повторное нарушение правил проведения акций. Речь идет об акции у резиденции патриарха Кирилла в Москве, которую АНС устроили 16 мая. На заборе резиденции они вывесили плакат с надписью «Извинись за Екб» и бросили на территорию несколько домовых шашек. Представители патриарха после заявили, что обратились по факту произошедшего в полицию.