Забравшийся накануне на Эйфелеву башню мужчина оказался выходцем из России, приехавшим просить убежище во Франции.

Как сообщает французская радиостанция Europe-1, инцидент произошел в Париже в понедельник, 20 мая, когда неизвестный мужчина забрался на Эйфелеву башню и отказался слезть. Отмечается, что мужчина находился на большой высоте порядка шести часов и изъяснялся на английском, а затем на русском языках.

По данным радиостанции, нарушитель оказался россиянином, который приехал во французскую столицу просить политическое убежище.

В настоящее время мужчина задержан, его допрашивают полицейские. Работники башни при этом заявили, что направят жалобу, поскольку им пришлось проводить эвакуацию посетителей и на несколько часов закрывать памятник.