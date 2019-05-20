В Сибири мать проломила 3-месячному ребенку голову, устав от его плача

Следственный отдел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю возбудил дело против матери, швырнувшей капризного ребенка на диван.

По данным следователей, в феврале 2019 года в поселке Березовский мать 3-месячного мальчика «с силой кинула малыша на деревянную перегородку дивана», устав от его плача и капризов. Впоследствии состояние ребенка ухудшилось, однако в больницу мать обратилась только в апреле для планового осмотра.

Врачи поставили младенцу диагноз «ушиб головного мозга, перелом теменной кости» и провели операцию, сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

ГСУ СК РФ по Красноярскому краю сообщает, что назначена судебно-медицинская экспертиза, а подозреваемая допрошена и полностью признала свою вину. Ей грозит лишение родительских прав и до десяти лет лишения свободы по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело.