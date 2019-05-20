Глава столбовского отдела чеховской полиции задержан по подозрению во взятке

В понедельник стало известно о задержании по подозрению во взятке 17 мая начальника одного из отделов полиции Чехова.

Как передает «МК» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, Мухтар Джарасов, возглавлявший Столбовский отдел полиции ОМВД России по Чехову (Московская область), был схвачен в пятницу на выходе из одного из ресторанов Москвы.

Предполагается, что Джарасов получил около 5 миллионов рублей в виде задатка за оказание услуг, а всего речь якобы шла о взятке в 20 миллионов. Проводится служебная проверка, которая может закончиться увольнением Джарасова из органов внутренних дел и привлечением его к уголовной ответственности, рассказала Vesti.ru глава пресс-службы облуправления МВД Татьяна Петрова.

СМИ также связывают задержание Джарасова с расследованием против главы чеховского МУ МВД Андрея Большакова, задержанного вместе с четырьмя подчиненными в январе 2019 года.