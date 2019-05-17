Очевидцы заявили о пылевом смерче у торгового центра «Мега Дыбенко» в городе Кудрово под Санкт-Петербургом.

Видеозапись смерча была опубликована в сообществе «Жизнь в Кудрово» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что смерч был замечен в пятницу, 17 мая.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в разговоре с «Интерфаксом» заявил, что не может прокомментировать запись.

«Нам сегодня не раз звонили с этим вопросом, и мы даже посмотрели видео. Вы знаете, я затрудняюсь это комментировать. Никаких условий [для возникновения смерча] нет, на записи ясное небо с небольшими облаками», — сказал Колесов.