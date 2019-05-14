Шестеро пропали без вести после столкновения двух самолетов на Аляске

Десять человек получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов у Кетчикана, штат Аляска.

Как сообщает Associated Press, два гидросамолета столкнулись при невыясненных обстоятельствах. Десять пассажиров самолета de Havilland Otter DHC-3 были госпитализированы, один из них в критическом состоянии. Еще один пассажир числится пропавшим без вести.

Все пять пассажиров другого самолета — DHC-2 Beave — пропали без вести.

Подчеркивается, что пассажиры самолетов могли быть туристами с круизного лайнера.