Кондуктор в Чите положил в троллейбус муляж бомбы, чтобы не работать

Следователи направили в суд уголовное дело против жителя Читы, подложившего в троллейбус муляж бомбы.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по Забайкальскому краю. Уточняется, что инцидент произошел в октябре 2018 года. А салоне одного из троллейбусов обнаружили подозрительный предмет, сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что это муляж бомбы.

«В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый заранее изготовил муляж взрывного устройства и оставил его в салоне троллейбуса, с целью сорвать свой рабочий день», — объяснили в ведомстве.

Кондуктор обвиняется в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма.