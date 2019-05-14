Безработного избили и обокрали на 4 млн на северо-востоке Москвы

Неизвестный украл у безработного мужчины пакет с 4 миллионами рублей на северо-западе Москвы.

Как уточняет агентство «Москва», инцидент произошел в Бабушкинском районе столицы днем 13 мая.

«Оперативники установили, что в Чукотском проезде неизвестный брызнул из баллончика в лицо заявителю, находившемуся на водительском сидении автомобиля Hyundai Solaris. Затем злоумышленник дважды ударил мужчину в висок и вырвал из рук пакет, в котором находились 4 млн рублей», — рассказали агентству в столичном управлении МВД.

По факту произошедшего проводится проверка.