В ночь на воскресенье, 12 мая, в жилом доме в Каменском районе Ростовской области произошел взрыв газа.

Об этом сообщает «Интерфакс». Уточняется, что взрыв бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме произошел около 0:30 воскресенья. В результате погибли двое человек, еще двое были госпитализированы.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области агентству рассказали, что взрыв разрушил три квартиры.

«Пострадало семь квартир, из них три разрушены, еще четыре получили повреждения», — сказали в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего уточняются.