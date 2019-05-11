38 летняя россиянка пыталась провезти через польско-белорусскую границу 100 кг экстази в автомобиле.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственный таможенный комитет Белоруссии. Уточняется, что россиян пересекала границу в Бресте через пункт пропуска «Домачево» на автомобиле Chrysler. Она следовала по красному коридору, представив для декларирования электросамокат и напольный кондиционер.

Однако после того, как сотрудники таможенной службы осмотрели машину, они обнаружили в автомобиле специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка. Из них извлекли более 100 кг экстази и 550 грамм гашиша.

«Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет», — подчеркнули в таможенном комитете.

Против россиянке было возбуждено уголовное дело, она помещена в СИЗО.