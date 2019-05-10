Подмосковные правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии с участием легковушки.

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, инцидент произошел в ночь на 10 мая в Балашихе.

«В 0:10 водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода на дороге "Железнодородный — Новый Милет — Торбеево", улица Дорожная, дом 29 городского округа Балашиха», — заявили в ведомстве.

Женщина скончалась от полученных травм в машине скорой помощи. Известно, что она переходила дорогу в неположенном месте.